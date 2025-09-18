Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Freitagnachmittag in Grün

So entwickelt sich Unilever

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Unilever. Zuletzt konnte die Aktie von Unilever zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,4 Prozent auf 45,66 GBP.

Um 15:52 Uhr sprang die Unilever-Aktie im London-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 45,66 GBP zu. Zwischenzeitlich stieg die Unilever-Aktie sogar auf 45,80 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 45,26 GBP. Zuletzt wurden via London 2.021.062 Unilever-Aktien umgesetzt.

Bei 49,37 GBP erreichte der Titel am 27.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 7,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 19.02.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,11 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie.

Unilever-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,48 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,83 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 50,05 GBP für die Unilever-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Unilever am 03.02.2011. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Unilever mit einem Umsatz von insgesamt 9,29 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 05.02.2026 erwartet. Schätzungsweise am 04.02.2027 dürfte Unilever die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,97 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

