Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Freitagvormittag mit Verlusten
Die Aktie von Unilever gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Unilever-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 45,33 GBP.
Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 45,33 GBP. Der Kurs der Unilever-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 45,26 GBP nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 45,26 GBP. Der Tagesumsatz der Unilever-Aktie belief sich zuletzt auf 119.715 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 49,37 GBP. Dieser Kurs wurde am 27.09.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,91 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.02.2025 bei 43,11 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Unilever-Aktie mit einem Verlust von 4,90 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,83 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Unilever-Aktie bei 50,49 GBP.
Die Zahlen des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals präsentierte Unilever am 03.02.2011. Das EPS belief sich auf 0,29 GBP gegenüber 0,29 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.
Am 05.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Unilever veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Unilever rechnen Experten am 04.02.2027.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,97 EUR je Unilever-Aktie.
Unilever-Aktie gibt ab: Ben & Jerry's-Mitgründer verlässt vor Abspaltung das Unternehmen
Unilever-Aktie verliert aber: Interimsfinanzchef Srinivas Phatak wird dauerhaft zum CFO
Von Knorr bis Dove: Diese bekannten Marken gehören zur Unilever-Aktie
Analysen zu Unilever plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|11.09.2025
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.2025
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.2025
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|10.09.2025
|Unilever Sell
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2025
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.2025
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.2025
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11.08.2025
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.08.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.12.2024
|Unilever Market-Perform
|Bernstein Research
|27.12.2024
|Unilever Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|10.09.2025
|Unilever Sell
|UBS AG
|09.09.2025
|Unilever Sell
|UBS AG
|09.09.2025
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|04.09.2025
|Unilever Sell
|UBS AG
