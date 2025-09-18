Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever gibt am Nachmittag ab
Die Aktie von Unilever gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Unilever-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 44,96 GBP nach.
Werte in diesem Artikel
Der Unilever-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 44,96 GBP. Im Tief verlor die Unilever-Aktie bis auf 44,97 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 45,33 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 390.413 Unilever-Aktien.
Am 27.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 49,37 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 19.02.2025 auf bis zu 43,11 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Unilever-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,48 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,83 EUR aus. Analysten bewerten die Unilever-Aktie im Durchschnitt mit 50,05 GBP.
Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP im Vergleich zu 9,29 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.
Voraussichtlich am 05.02.2026 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Unilever rechnen Experten am 04.02.2027.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Unilever ein EPS in Höhe von 2,97 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu Unilever plc
Analysen zu Unilever plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.2025
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|11.09.2025
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.2025
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.2025
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.2025
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.2025
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.2025
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.08.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.12.2024
|Unilever Market-Perform
|Bernstein Research
|27.12.2024
|Unilever Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|10.09.2025
|Unilever Sell
|UBS AG
|09.09.2025
|Unilever Sell
|UBS AG
|09.09.2025
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|04.09.2025
|Unilever Sell
|UBS AG
