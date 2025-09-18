Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Montagvormittag billiger

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Unilever. Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 45,40 GBP.

Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 45,40 GBP. In der Spitze fiel die Unilever-Aktie bis auf 45,23 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 45,33 GBP. Zuletzt wechselten via London 36.231 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 27.09.2024 markierte das Papier bei 49,37 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.02.2025 gab der Anteilsschein bis auf 43,11 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 5,04 Prozent würde die Unilever-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,48 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,83 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Unilever-Aktie wird bei 50,05 GBP angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2010 abgelaufenen Quartal legte Unilever am 03.02.2011 vor. Das EPS lag bei 0,29 GBP. Im letzten Jahr hatte Unilever einen Gewinn von 0,29 GBP je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP im Vergleich zu 9,29 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Unilever dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Unilever im Jahr 2025 2,97 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

