United Internet Aktie News: United Internet am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von United Internet gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von United Internet legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 26,92 EUR.

Um 15:50 Uhr wies die United Internet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 26,92 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die United Internet-Aktie sogar auf 26,96 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,64 EUR. Von der United Internet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 146.293 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.09.2025 auf bis zu 28,46 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Internet-Aktie derzeit noch 5,72 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.01.2025 bei 14,58 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,84 Prozent.

Für United Internet-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,495 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die United Internet-Aktie bei 33,97 EUR.

United Internet ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,29 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei United Internet noch ein Gewinn pro Aktie von -0,73 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,61 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 11.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von United Internet.

Experten taxieren den United Internet-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,25 EUR je Aktie.

