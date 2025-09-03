United Internet Aktie News: United Internet am Donnerstagvormittag leichter

Notierung im Fokus

Die Aktie von United Internet gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 26,56 EUR.

Die United Internet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr um 0,3 Prozent auf 26,56 EUR ab. Die United Internet-Aktie sank bis auf 26,56 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,64 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.556 United Internet-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 28,46 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.09.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,15 Prozent. Bei 14,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 45,11 Prozent würde die United Internet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem United Internet seine Aktionäre 2024 mit 0,400 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,495 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,97 EUR für die United Internet-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte United Internet am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United Internet in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,61 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,54 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von United Internet wird am 11.11.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von United Internet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Internet-Aktie in Höhe von 1,25 EUR im Jahr 2025 aus.

