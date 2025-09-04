United Internet Aktie News: Anleger schicken United Internet am Nachmittag ins Plus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von United Internet. Zuletzt wies die United Internet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 26,94 EUR nach oben.

Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:49 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 26,94 EUR. Bei 27,12 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,12 EUR. Bisher wurden via XETRA 72.860 United Internet-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,46 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten United Internet-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,495 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,97 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte United Internet am 07.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,73 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat United Internet mit einem Umsatz von insgesamt 1,61 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,18 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der United Internet-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.

Experten taxieren den United Internet-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,25 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

United Internet: Aktie auf Drei-Jahres-Hoch - und immer noch günstig

United Internet-Aktie auf Hoch seit Juni 2022

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Internet-Investment von vor einem Jahr eingefahren