Kurs der United Internet

United Internet Aktie News: United Internet verteuert sich am Nachmittag

07.08.25 16:09 Uhr
United Internet Aktie News: United Internet verteuert sich am Nachmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von United Internet. Zuletzt ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 25,72 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die United Internet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 25,72 EUR. Kurzfristig markierte die United Internet-Aktie bei 25,72 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 25,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 207.523 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.07.2025 bei 25,88 EUR. Mit einem Zuwachs von 0,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 14,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 76,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

United Internet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,671 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 32,19 EUR je United Internet-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte United Internet am 12.05.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,31 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei United Internet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,34 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat United Internet mit einem Umsatz von insgesamt 1,64 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,15 Prozent gesteigert.

Am 11.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass United Internet ein EPS in Höhe von 1,21 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

