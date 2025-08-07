United Internet Aktie News: United Internet zieht am Freitagvormittag an

Kursentwicklung

Die Aktie von United Internet gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 26,30 EUR zu.

Die United Internet-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 26,30 EUR. Zwischenzeitlich stieg die United Internet-Aktie sogar auf 26,34 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 25,98 EUR. Bisher wurden via XETRA 20.985 United Internet-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.08.2025 markierte das Papier bei 26,34 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie. Bei einem Wert von 14,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.01.2025). Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 80,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten United Internet-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,671 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 32,19 EUR aus.

United Internet gewährte am 12.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 EUR. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United Internet in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,64 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,57 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem United Internet-Gewinn in Höhe von 1,21 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

