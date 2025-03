United Internet Aktie News: United Internet am Mittag mit grünen Vorzeichen

United Internet im Fokus

Die Aktie von United Internet zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von United Internet konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 19,07 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die United Internet-Papiere um 11:45 Uhr 0,6 Prozent. Im Tageshoch stieg die United Internet-Aktie bis auf 19,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,85 EUR. Bisher wurden heute 35.599 United Internet-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,64 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.05.2024 erreicht. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 22,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,58 EUR ab. Mit Abgaben von 23,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass United Internet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,492 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete United Internet 0,500 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,30 EUR für die United Internet-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte United Internet am 12.11.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,39 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Internet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,57 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,56 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 27.03.2025 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Am 01.04.2026 wird United Internet schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Internet-Aktie in Höhe von 1,21 EUR im Jahr 2024 aus.

