United Internet Aktie News: United Internet am Freitagmittag mit Kursplus

Die Aktie von United Internet gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 25,26 EUR.

Die United Internet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:34 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 25,26 EUR. Die United Internet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 25,44 EUR. Bei 25,36 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.852 United Internet-Aktien.

Am 08.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die United Internet-Aktie 5,70 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,58 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem United Internet seine Aktionäre 2024 mit 0,400 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,671 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 32,19 EUR für die United Internet-Aktie.

United Internet veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,73 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United Internet in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,61 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,54 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte United Internet am 11.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,22 EUR je Aktie in den United Internet-Büchern.

