So bewegt sich United Internet

United Internet Aktie News: United Internet am Montagmittag mit Aufschlag

18.08.25 12:05 Uhr
United Internet Aktie News: United Internet am Montagmittag mit Aufschlag

Die Aktie von United Internet gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die United Internet-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Internet AG
25,08 EUR -0,30 EUR -1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:45 Uhr stieg die United Internet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 25,30 EUR. Zwischenzeitlich stieg die United Internet-Aktie sogar auf 25,34 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,30 EUR. Der Tagesumsatz der United Internet-Aktie belief sich zuletzt auf 7.273 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.08.2025 bei 26,70 EUR. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 5,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,58 EUR. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 73,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,400 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,685 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,22 EUR.

Am 07.08.2025 lud United Internet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,73 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat United Internet mit einem Umsatz von insgesamt 1,61 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,18 Prozent gesteigert.

Am 11.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. United Internet dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,21 EUR je Aktie in den United Internet-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

mehr Analysen