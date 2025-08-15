DAX24.288 -0,3%ESt505.425 -0,4%Top 10 Crypto16,06 +0,3%Dow44.969 +0,1%Nas21.602 -0,1%Bitcoin98.712 -1,6%Euro1,1674 -0,3%Öl65,55 -0,9%Gold3.337 +0,1%
Top News
Bayer-Aktie steigt: Monsanto einigt sich mit PCB-Klägern in Washington Bayer-Aktie steigt: Monsanto einigt sich mit PCB-Klägern in Washington
TeraWulf im Pivotal-Point-Check: Von Bitcoin zu KI – Alphabet unterstützter Deal mit Fluidstack katapultiert die Aktie um über 60 % nach oben! TeraWulf im Pivotal-Point-Check: Von Bitcoin zu KI – Alphabet unterstützter Deal mit Fluidstack katapultiert die Aktie um über 60 % nach oben!
United Internet Aktie News: United Internet am Montagnachmittag höher

18.08.25 16:10 Uhr
United Internet Aktie News: United Internet am Montagnachmittag höher

Die Aktie von United Internet gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 25,50 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die United Internet-Papiere um 15:52 Uhr 1,2 Prozent. In der Spitze gewann die United Internet-Aktie bis auf 25,48 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,30 EUR. Der Tagesumsatz der United Internet-Aktie belief sich zuletzt auf 30.858 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.08.2025 bei 26,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der United Internet-Aktie. Am 13.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,58 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 42,82 Prozent würde die United Internet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem United Internet seine Aktionäre 2024 mit 0,400 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,685 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,22 EUR.

Am 07.08.2025 legte United Internet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte United Internet ein EPS von -0,73 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 1,61 Mrd. EUR gegenüber 1,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

United Internet wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,21 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

