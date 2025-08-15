United Internet Aktie News: United Internet reagiert am Montagvormittag positiv

So bewegt sich United Internet

Die Aktie von United Internet gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 25,28 EUR.

Das Papier von United Internet legte um 09:01 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 25,28 EUR. Kurzfristig markierte die United Internet-Aktie bei 25,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 598 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 08.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,70 EUR an. 5,62 Prozent Plus fehlen der United Internet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 14,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 73,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

United Internet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,685 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,22 EUR für die United Internet-Aktie aus.

Am 07.08.2025 äußerte sich United Internet zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,73 EUR je Aktie generiert. United Internet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,61 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je United Internet-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,21 EUR fest.

