DAX24.258 -0,1%ESt505.461 -0,2%Top 10 Crypto15,90 -1,8%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.640 -0,4%Euro1,1654 ±0,0%Öl67,29 +0,4%Gold3.340 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Notenbankertreffen in Jackson Hole: DAX stabil -- Asiens Börsen uneins -- Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an -- Volatus steigert Umsatz und senkt Verluste -- Palantir im Fokus
Top News
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) gibt Vonovia SE-Aktie Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) gibt Vonovia SE-Aktie Buy
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co. Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gratis-Aktie + 25 € + Top 10 Crypto ETP geschenkt. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Kursentwicklung im Fokus

United Internet Aktie News: United Internet büßt am Donnerstagvormittag ein

21.08.25 09:26 Uhr
United Internet Aktie News: United Internet büßt am Donnerstagvormittag ein

Die Aktie von United Internet gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 24,82 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Internet AG
24,80 EUR -0,02 EUR -0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 24,82 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die United Internet-Aktie bisher bei 24,80 EUR. Bei 24,86 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 1.916 Stück.

Am 08.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,57 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,58 EUR am 13.01.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Internet-Aktie 70,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR an United Internet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,655 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,22 EUR je United Internet-Aktie an.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,73 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat United Internet im vergangenen Quartal 1,61 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte United Internet 1,54 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte United Internet am 11.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von United Internet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Internet-Aktie in Höhe von 1,16 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in United Internet von vor 5 Jahren bedeutet

Deutsche Telekom-Aktie im Plus: Telekom launcht KI-Smartphone - KI Perplexity an Bord

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Internet-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Ausgewählte Hebelprodukte auf United Internet

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf United Internet

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Nachrichten zu United Internet AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu United Internet AG

DatumRatingAnalyst
15.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
08.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
14.07.2025United Internet BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.06.2025United Internet BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
15.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
08.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
14.07.2025United Internet BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.06.2025United Internet BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
28.04.2025United Internet Equal WeightBarclays Capital
25.11.2024United Internet Equal WeightBarclays Capital
18.11.2024United Internet Equal WeightBarclays Capital
29.07.2024United Internet Equal WeightBarclays Capital
13.06.2024United Internet NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.07.2023United Internet HoldHSBC
17.07.2019United Internet UnderperformMacquarie Research
04.12.2015United Internet SellCitigroup Corp.
09.09.2015United Internet SellCitigroup Corp.
20.08.2015United Internet ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für United Internet AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen