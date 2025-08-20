United Internet Aktie News: United Internet büßt am Donnerstagvormittag ein

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von United Internet gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 24,82 EUR.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 24,82 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die United Internet-Aktie bisher bei 24,80 EUR. Bei 24,86 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 1.916 Stück.

Am 08.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,57 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,58 EUR am 13.01.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Internet-Aktie 70,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR an United Internet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,655 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,22 EUR je United Internet-Aktie an.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,73 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat United Internet im vergangenen Quartal 1,61 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte United Internet 1,54 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte United Internet am 11.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von United Internet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Internet-Aktie in Höhe von 1,16 EUR im Jahr 2025 aus.

