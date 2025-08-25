DAX23.997 -0,6%ESt505.384 ±0,0%Top 10 Crypto16,03 +2,5%Dow45.549 +0,3%Nas21.568 +0,1%Bitcoin96.600 +0,5%Euro1,1599 -0,4%Öl67,70 +0,7%Gold3.387 -0,2%
Aktienentwicklung

United Internet Aktie News: United Internet am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

27.08.25 16:10 Uhr
United Internet Aktie News: United Internet am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von United Internet. Das Papier von United Internet konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 27,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Internet AG
26,46 EUR -0,54 EUR -2,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:50 Uhr konnte die Aktie von United Internet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 27,00 EUR. Kurzfristig markierte die United Internet-Aktie bei 27,04 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,56 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 56.855 United Internet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,48 EUR) erklomm das Papier am 26.08.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 14,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 46,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

United Internet-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,400 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,495 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,22 EUR.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,29 EUR. Im letzten Jahr hatte United Internet einen Gewinn von -0,73 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 1,61 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,54 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte United Internet am 11.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem United Internet-Gewinn in Höhe von 1,26 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

mehr Analysen