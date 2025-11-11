DAX24.088 +0,5%Est505.726 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,15 -3,6%Nas23.468 -0,3%Bitcoin88.753 -3,2%Euro1,1586 +0,2%Öl65,04 +1,5%Gold4.131 +0,4%
Shutdown-Ende naht: DAX schließt fester -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Porsche, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth zeigt sich am Abend fester

11.11.25 20:23 Uhr
UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth zeigt sich am Abend fester

Die Aktie von UnitedHealth gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von UnitedHealth konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 324,00 USD.

Aktien
UnitedHealth Inc.
281,45 EUR 5,45 EUR 1,97%
Um 20:08 Uhr ging es für das UnitedHealth-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 324,00 USD. Im Tageshoch stieg die UnitedHealth-Aktie bis auf 326,71 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 323,30 USD. Bisher wurden via New York 461.608 UnitedHealth-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 630,45 USD erreichte der Titel am 12.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 94,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.08.2025 bei 234,65 USD. Mit einem Kursverlust von 27,58 Prozent würde die UnitedHealth-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten UnitedHealth-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,18 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,58 USD.

UnitedHealth veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. UnitedHealth hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,59 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,51 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 113,16 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 100,82 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von UnitedHealth wird am 21.01.2026 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 16,33 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur UnitedHealth-Aktie

UnitedHealth-Aktie in Grün: Gewinnprognose angehoben

Ausblick: UnitedHealth stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

13F-Meldungen der TOP-US-Investoren: Seagate Technology neben NVIDIA Profiteur des KI-Booms

In eigener Sache

Übrigens: UnitedHealth und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

