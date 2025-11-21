United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Nachmittag im Plus

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von United Parcel Service. Zuletzt wies die United Parcel Service-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 92,11 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr wies die United Parcel Service-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 92,11 USD nach oben. Zwischenzeitlich stieg die United Parcel Service-Aktie sogar auf 92,11 USD. Bei 91,54 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten United Parcel Service-Aktien beläuft sich auf 228.330 Stück.

Am 26.11.2024 markierte das Papier bei 138,64 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 50,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.10.2025 (82,00 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Parcel Service-Aktie 10,98 Prozent sinken.

Nachdem United Parcel Service seine Aktionäre 2024 mit 6,52 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,55 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 127,33 USD.

Am 28.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,55 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,80 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,52 Prozent zurück. Hier wurden 21,43 Mrd. USD gegenüber 22,22 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die United Parcel Service-Bilanz für Q4 2025 wird am 03.02.2026 erwartet.

Experten taxieren den United Parcel Service-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,88 USD je Aktie.

