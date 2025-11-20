United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken United Parcel Service am Donnerstagabend ins Minus

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von United Parcel Service. Die United Parcel Service-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 91,28 USD abwärts.

Die United Parcel Service-Aktie musste um 20:07 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 91,28 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die United Parcel Service-Aktie bisher bei 91,06 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 93,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.378.409 United Parcel Service-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (138,64 USD) erklomm das Papier am 26.11.2024. Mit einem Zuwachs von 51,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.10.2025 bei 82,00 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Parcel Service-Aktie mit einem Verlust von 10,17 Prozent wieder erreichen.

Für United Parcel Service-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,52 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,55 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die United Parcel Service-Aktie bei 127,33 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte United Parcel Service am 28.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,55 USD. Im Vorjahresviertel hatte United Parcel Service 1,80 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 21,43 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 3,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22,22 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.02.2026 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Parcel Service-Aktie in Höhe von 6,88 USD im Jahr 2025 aus.

