United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service steigt am Donnerstagnachmittag

Die Aktie von United Parcel Service zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von United Parcel Service nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 93,14 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 93,14 USD zu. Die United Parcel Service-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 93,63 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 93,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 110.275 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.

Am 26.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 138,64 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der United Parcel Service-Aktie liegt somit 32,82 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 82,00 USD. Mit Abgaben von 11,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

United Parcel Service-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 6,52 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,55 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 127,33 USD.

Am 28.10.2025 lud United Parcel Service zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,55 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,80 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 21,43 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 3,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Parcel Service 22,22 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte United Parcel Service am 03.02.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,88 USD je Aktie belaufen.

