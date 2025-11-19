United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service am Nachmittag nahe Vortagesniveau
Die Aktie von United Parcel Service zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Die United Parcel Service-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im New York-Handel bei 92,86 USD.
Bei der United Parcel Service-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 92,86 USD. Die United Parcel Service-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 93,22 USD. Das bisherige Tagestief markierte United Parcel Service-Aktie bei 92,44 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 93,11 USD. Bisher wurden heute 101.533 United Parcel Service-Aktien gehandelt.
Am 26.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 138,64 USD an. Derzeit notiert die United Parcel Service-Aktie damit 33,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 15.10.2025 Kursverluste bis auf 82,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2024 6,52 USD an United Parcel Service-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,55 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 127,33 USD.
Am 28.10.2025 legte United Parcel Service die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,80 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,52 Prozent zurück. Hier wurden 21,43 Mrd. USD gegenüber 22,22 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 03.02.2026 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Parcel Service-Aktie in Höhe von 6,88 USD im Jahr 2025 aus.
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.11.2025
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.2025
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|28.10.2025
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.2025
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.2025
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.10.2025
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|02.07.2025
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|03.04.2025
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|30.01.2025
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|19.12.2024
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.11.2025
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.2025
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.2025
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.2025
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.2025
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.10.2020
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|27.10.2020
|United Parcel Service Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2020
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|17.04.2020
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|05.12.2018
|United Parcel Service Underweight
|Morgan Stanley
