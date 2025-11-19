United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service präsentiert sich am Mittwochabend stärker

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von United Parcel Service. Die United Parcel Service-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 93,38 USD.

Im New York-Handel gewannen die United Parcel Service-Papiere um 20:07 Uhr 0,6 Prozent. Bei 94,00 USD erreichte die United Parcel Service-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 93,11 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 275.699 United Parcel Service-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (138,64 USD) erklomm das Papier am 26.11.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die United Parcel Service-Aktie somit 32,65 Prozent niedriger. Am 15.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 82,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Parcel Service-Aktie 13,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,55 USD, nach 6,52 USD im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 127,33 USD.

Am 28.10.2025 lud United Parcel Service zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,55 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,80 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 21,43 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,22 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die United Parcel Service-Bilanz für Q4 2025 wird am 03.02.2026 erwartet.

In der United Parcel Service-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,88 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

