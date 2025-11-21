United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service steigt am Abend

So entwickelt sich United Parcel Service

Die Aktie von United Parcel Service gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die United Parcel Service-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 5,0 Prozent im Plus bei 95,39 USD.

Um 20:08 Uhr stieg die United Parcel Service-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 5,0 Prozent auf 95,39 USD. Die United Parcel Service-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 96,22 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 91,54 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 689.086 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 138,64 USD. Derzeit notiert die United Parcel Service-Aktie damit 31,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 15.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 82,00 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Parcel Service-Aktie 14,04 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten United Parcel Service-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,52 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,55 USD. Das durchschnittliche Kursziel der United Parcel Service-Aktie wird bei 127,33 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte United Parcel Service am 28.10.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,55 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,52 Prozent zurück. Hier wurden 21,43 Mrd. USD gegenüber 22,22 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die United Parcel Service-Bilanz für Q4 2025 wird am 03.02.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,88 USD je United Parcel Service-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie

S&P 500-Titel United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte ein United Parcel Service-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

S&P 500-Titel United Parcel Service-Aktie: So viel hätten Anleger an einem United Parcel Service-Investment von vor einem Jahr verloren

UPS-Aktie schwächelt: US-Luftsicherheitsbehörde verhängt Flugverbot für alle MD 11 nach Absturz