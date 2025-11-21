DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,32 -1,6%Nas22.434 +1,6%Bitcoin73.565 -2,1%Euro1,1517 -0,1%Öl62,47 -1,1%Gold4.088 +0,3%
So entwickelt sich United Parcel Service

21.11.25 20:23 Uhr
United Parcel Service Aktie News: S&P 500 Aktie United Parcel Service steigt am Abend

21.11.25 20:23 Uhr

Die Aktie von United Parcel Service gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die United Parcel Service-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 5,0 Prozent im Plus bei 95,39 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Parcel Service Inc. (UPS)
82,80 EUR 3,92 EUR 4,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr stieg die United Parcel Service-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 5,0 Prozent auf 95,39 USD. Die United Parcel Service-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 96,22 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 91,54 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 689.086 United Parcel Service-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 138,64 USD. Derzeit notiert die United Parcel Service-Aktie damit 31,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 15.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 82,00 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Parcel Service-Aktie 14,04 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten United Parcel Service-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,52 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,55 USD. Das durchschnittliche Kursziel der United Parcel Service-Aktie wird bei 127,33 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte United Parcel Service am 28.10.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,55 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,52 Prozent zurück. Hier wurden 21,43 Mrd. USD gegenüber 22,22 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die United Parcel Service-Bilanz für Q4 2025 wird am 03.02.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,88 USD je United Parcel Service-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Parcel Service-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)

DatumMeistgelesen
Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)

DatumRatingAnalyst
11.11.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025United Parcel Service BuyUBS AG
28.10.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.10.2025United Parcel Service BuyUBS AG
02.07.2025United Parcel Service BuyUBS AG
03.04.2025United Parcel Service BuyUBS AG
30.01.2025United Parcel Service BuyUBS AG
19.12.2024United Parcel Service OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.11.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.10.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025United Parcel Service NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.10.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
27.10.2020United Parcel Service SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
17.04.2020United Parcel Service UnderweightBarclays Capital
05.12.2018United Parcel Service UnderweightMorgan Stanley

