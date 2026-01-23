DAX24.901 +0,2%Est505.948 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,77 -1,4%Nas23.501 +0,3%Bitcoin74.649 -1,0%Euro1,1823 ±0,0%Öl65,88 +2,3%Gold4.982 +0,9%
Verband: Mittelständler können über Social Media punkten

25.01.26 10:28 Uhr
BERLIN/HEIDELBERG (dpa-AFX) - Soziale Netzwerke bieten laut dem Verband der Unternehmerinnen in Deutschland besonders für mittelständische Unternehmen Chancen beim Marketing. "Gerade mittelständische Unternehmen können über Social Media ihre größte Stärke ausspielen: Persönlichkeit", sagte eine Sprecherin des Verbandes. "Sie müssen nicht mit Marketingbudgets großer Konzerne konkurrieren, sondern mit Haltung, Werten und echter Nähe."

Wer­bung

Beispielhaft dafür sei Caroline von Kretschmann, Geschäftsführerin des Fünf-Sterne-Superior-Hotels "Europäischer Hof Heidelberg". Ihre Videos werden etwa auf Tiktok zum Teil millionenfach geklickt. "Ihr Vorgehen zeigt exemplarisch, dass Social Media kein "nice to have", sondern ein strategisches Instrument der Unternehmensführung ist", erklärte die Sprecherin. "Caroline von Kretschmann beweist, dass Sichtbarkeit von Führung, Offenheit und Mut zur Unperfektion entscheidende Erfolgsfaktoren sind und branchenübergreifend funktionieren."

Von Kretschmann ist seit dem Jahr 2020 sehr aktiv in den Sozialen Netzwerken, mit Tanz- und Playbackvideos, aber auch mit einem Hotel-Wiki und politischen Beiträgen. Das Hotel im Zentrum Heidelbergs hat laut von Kretschmann einen Umsatz von rund zwölf Millionen Euro jährlich bei rund 35.000 Übernachtungen.

Experten verweisen noch auf andere, allerdings kleinere Erfolgsgeschichten auf Social Media, wie "Das Schokoladenhotel" im niedersächsischen Westerstede und das Naturkosmetik-Unternehmen Annemarie Börlind GmbH im Schwarzwald./jak/DP/zb

Übrigens: Alphabet C (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

