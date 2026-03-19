Vereinbarung

Die Evotec-Tochter Just EVOTEC Biologics und die US-Behörde BARDA (Biomedical Advanced Research and Development Authority) haben eine Vereinbarung zur verbesserten Bioproduktion von Antikörpern gegen Ebola und verwandte Viren geschlossen.

So soll die in Seattle ansässige Tochtergesellschaft von Evotec eine optimierte Herstellung eines Antikörper-Cocktails gegen Filoviren, insbesondere das Ebola- und das Sudan-Virus, vorantreiben, wie der Konzern am Montagmorgen mitteite. Die mehrjährige Programmförderung hat bei vollständiger Ausübung aller Optionen einen Gesamtwert von bis zu 10 Millionen US-Dollar.

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Mit dieser Förderung will die US-Behörde die nationale Vorsorge stärken und die Reaktionsfähigkeit der Regierung durch wirksame Therapeutika gegen Filovirus-Erkrankungen verbessern. Die Vereinbarung umfasst eine Grundlaufzeit und zwei Optionsfristen. Obwohl derzeit zwei von der FDA zugelassene Therapeutika gegen die Ebola-Virus-Erkrankung verfügbar sind, existieren bislang keine zugelassenen Behandlungen für Infektionen durch das Sudan-Virus.

Die EVOTEC-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 4,49 Prozent auf 4,10 Euro.

DOW JONES