Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Donnerstagabend verlustreich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Verizon. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 39,61 USD.
Die Verizon-Aktie gab im New York-Handel um 20:08 Uhr um 0,2 Prozent auf 39,61 USD nach. Die Verizon-Aktie gab in der Spitze bis auf 39,39 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 39,62 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Verizon-Aktien beläuft sich auf 2.004.570 Stück.
Bei 47,36 USD erreichte der Titel am 11.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 19,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 11.01.2025 Kursverluste bis auf 37,59 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Verizon-Aktie derzeit noch 5,10 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,74 USD. Im Vorjahr erhielten Verizon-Aktionäre 2,69 USD je Wertpapier.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Verizon am 29.10.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,17 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 33,82 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 33,33 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Verizon am 27.01.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 26.01.2027 dürfte Verizon die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,69 USD je Verizon-Aktie belaufen.
Die aktuellsten News zur Verizon-Aktie
Verizon verliert Mobilfunkkunden - Jahresprognose aber bestätigt - Aktie klar im Plus
Verizon-Aktie in Rot: Ex-PayPal-Chef Dan Schulman wird neuer CEO - Ausblick bestätigt
Darum sieht die Bank of America gute Chancen für die Satelliten-Aktie AST SpaceMobile
