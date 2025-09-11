Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Verizon am Freitagnachmittag auf rotes Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Verizon. Die Verizon-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 44,04 USD abwärts.

Der Verizon-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 44,04 USD. Der Kurs der Verizon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 43,81 USD nach. Bei 43,99 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 350.061 Verizon-Aktien.

Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,36 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der Verizon-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,59 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Verizon-Aktie mit einem Verlust von 14,65 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Verizon seine Aktionäre 2024 mit 2,69 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,73 USD je Aktie ausschütten.

Verizon ließ sich am 21.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,09 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 34,50 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 32,80 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 21.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 27.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Verizon.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,70 USD je Verizon-Aktie belaufen.

