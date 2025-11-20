Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Verizon gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Verizon-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 40,85 USD ab.

Die Verizon-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,8 Prozent auf 40,85 USD ab. Die Verizon-Aktie gab in der Spitze bis auf 40,81 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,15 USD. Zuletzt wurden via New York 533.666 Verizon-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 47,36 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der Verizon-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,59 USD ab. Abschläge von 7,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Verizon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,69 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,74 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Verizon am 29.10.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,17 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,78 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 33,82 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 33,33 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Verizon wird am 27.01.2026 gerechnet. Am 26.01.2027 wird Verizon schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

In der Verizon-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,69 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

