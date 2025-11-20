Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Donnerstagabend mit Einbußen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Verizon. Das Papier von Verizon gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 41,14 USD abwärts.

Die Verizon-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 41,14 USD. Die Verizon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 40,66 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 41,15 USD. Bisher wurden heute 2.631.858 Verizon-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,36 USD) erklomm das Papier am 11.03.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,11 Prozent könnte die Verizon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 37,59 USD. Der derzeitige Kurs der Verizon-Aktie liegt somit 9,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,74 USD. Im Vorjahr erhielten Verizon-Aktionäre 2,69 USD je Wertpapier.

Am 29.10.2025 legte Verizon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,17 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Verizon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,78 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Verizon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 33,82 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 33,33 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 27.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Verizon-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 26.01.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Verizon einen Gewinn von 4,69 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

