Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Dienstagnachmittag freundlich
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Verizon. Die Aktionäre schickten das Papier von Verizon nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 44,33 USD.
Die Verizon-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 44,33 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Verizon-Aktie bisher bei 44,41 USD. Bei 44,11 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 359.668 Verizon-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 47,36 USD. Derzeit notiert die Verizon-Aktie damit 6,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 11.01.2025 Kursverluste bis auf 37,59 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Verizon-Aktie ist somit 15,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,73 USD. Im Vorjahr hatte Verizon 2,69 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Verizon am 21.07.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,09 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 34,50 Mrd. USD gegenüber 32,80 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Verizon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2026 erwartet.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,70 USD je Verizon-Aktie.
Redaktion finanzen.net
