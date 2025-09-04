Verkauf

E.ON verkauft sein Gasverteilnetz in der Tschechischen Republik an ein Tochterunternehmen des in Prag ansässigen Energiekonzerns CEZ.

Eine entsprechende Vereinbarung, die die Übernahme von Gas Distribution an GasNet vorsieht, wurde jetzt unterzeichnet, wie der deutsche Energiekonzern E.ON aus Essen mitteilte. Der Verkauf stehe unter dem Vorbehalt der erforderlichen regulatorischen Genehmigungen. Ein Verkaufspreis wurde nicht genannt.

Wer­bung Wer­bung

Gas Distribution betreibt ein regionales Gasleitungsnetz von 4.600 Kilometern Länge mit insgesamt 111.000 Kundenanschlüssen und beschäftigt etwa 120 Mitarbeiter.

DOW JONES