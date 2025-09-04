DAX23.770 +0,7%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,43 +0,2%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin95.668 +0,7%Euro1,1674 +0,2%Öl66,89 ±0,0%Gold3.558 +0,3%
Mantaplatte - Heiße Marktinsights mit Tobias Kramer, Maik Thielen und Lars Reichel im aktuellen gettex podcast
Verkauf

E.ON-Aktie: Gasverteilnetz in Tschechien wird verkauft

05.09.25 07:22 Uhr
E.ON-Aktie: E.ON trennt sich von tschechischem Gasnetz | finanzen.net

E.ON verkauft sein Gasverteilnetz in der Tschechischen Republik an ein Tochterunternehmen des in Prag ansässigen Energiekonzerns CEZ.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CEZ AS
53,25 EUR -0,15 EUR -0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
E.ON SE
14,94 EUR 0,10 EUR 0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Eine entsprechende Vereinbarung, die die Übernahme von Gas Distribution an GasNet vorsieht, wurde jetzt unterzeichnet, wie der deutsche Energiekonzern E.ON aus Essen mitteilte. Der Verkauf stehe unter dem Vorbehalt der erforderlichen regulatorischen Genehmigungen. Ein Verkaufspreis wurde nicht genannt.

Gas Distribution betreibt ein regionales Gasleitungsnetz von 4.600 Kilometern Länge mit insgesamt 111.000 Kundenanschlüssen und beschäftigt etwa 120 Mitarbeiter.

DOW JONES

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, E.ON

mehr Analysen