Meta-Aktie: Ethereum-Erfinder Vitalik Buterin schießt gegen Metas Web3-Pläne

• Konkurrenzdruck für Meta im Web2• Sind die Erwartungen an das Metaverse zu hoch?• (Zu) frühes Stadium in der Entwicklung des Metaverse?

Mit der Umbenennung Facebooks in Meta war um das Metaverse ein enormer Hype entstanden. Milliarden-Investitionen wurden getätigt, selbst Banken wie JPMorgan oder Handelsunternehmen wie adidas investieren bereits in Metaverse-Projekte. Zahlreiche weitere Unternehmen aus allen Branchen, wie etwa auch Starbucks oder Netflix haben mittlerweile Metaverse-Projekte angekündigt.

In der jüngsten Quartalsbilanz weist Meta im Vergleich zum Vorjahr um 27 Prozent schrumpfende Gewinne aus. Die Konkurrenz im Kerngeschäft Web2 wächst, umso mehr rücken die enormen Investitionen in das Web3 in den Fokus. Die Abteilung "Reality Labs", in der die Metaverse-Aktivitäten des Konzerns zusammenlaufen, weist im letzten Quartal sogar einen Betriebsverlust von fast drei Milliarden US-Dollar aus.

Medienberichten zufolge geht sogar die US-Handelsbehörde FTC gegen Metas Aktivitäten im Metaverse gerichtlich vor, mit der Begründung, das Unternehmen versuche mit dem Zukauf der Firma Within Unlimited, das Metaverse zu beherrschen.

Auch Vitalik Buterin, eigentlich als Erfinder der Ethereum-Blockchain schon per se ein Anhänger von neuen Technologien, gesellt sich nun zu den Kritikern an den massiven Investitionen des Ex-Facebook-Konzerns.

"Das 'Metaverse' wird kommen, aber ich glaube nicht, dass die bestehenden Versuche der Unternehmen, das Metaverse absichtlich zu schaffen, irgendwohin führen werden", antwortet Vitalik Buterin auf einen Kommentar auf Twitter. Ein ehemaliger Gamer schrieb, er tue sich mit dem Metaverse schwer. Er könne die Entwicklungen und Ideen nachvollziehen, aber er sehe derzeit nicht, wie diese adäquat umgesetzt werden könnten.

The "metaverse" is going to happen but I don't think any of the existing corporate attempts to intentionally create the metaverse are going anywhere. https://t.co/tVUfq4CWmP