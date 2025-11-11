Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Abend in Grün

Visa im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Visa. Zuletzt wies die Visa-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 336,97 USD nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Visa nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 0,6 Prozent auf 336,97 USD. Den Tageshöchststand markierte die Visa-Aktie bei 338,00 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 336,33 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 256.623 Visa-Aktien.

Am 12.06.2025 markierte das Papier bei 375,51 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,44 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (299,05 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,69 USD. Im Vorjahr erhielten Visa-Aktionäre 2,36 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Visa-Aktie bei 396,40 USD.

Am 28.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,62 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Visa 2,65 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 10,72 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Visa 9,62 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.01.2026 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Visa im Jahr 2026 12,79 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

