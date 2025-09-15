DAX23.327 -1,8%ESt505.374 -1,2%Top 10 Crypto15,95 -0,3%Dow45.698 -0,4%Nas22.328 -0,1%Bitcoin97.226 -0,9%Euro1,1838 +0,6%Öl68,33 +1,3%Gold3.682 +0,1%
Visa im Fokus

Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

16.09.25 16:10 Uhr
Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Visa gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Visa-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 336,26 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Visa Inc.
285,15 EUR -2,55 EUR -0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Visa gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 336,26 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Visa-Aktie bisher bei 333,50 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 336,24 USD. Zuletzt wechselten 228.692 Visa-Aktien den Besitzer.

Am 12.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 375,51 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Visa-Aktie mit einem Kursplus von 11,67 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.09.2024 bei 268,24 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,23 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,08 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,39 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 385,40 USD.

Am 29.07.2025 äußerte sich Visa zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,69 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,40 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,17 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 8,90 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Visa am 28.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,43 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Visa Inc.

DatumRatingAnalyst
17.07.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
17.07.2025Visa OutperformBernstein Research
30.04.2025Visa BuyUBS AG
30.04.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
17.07.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
17.07.2025Visa OutperformBernstein Research
30.04.2025Visa BuyUBS AG
30.04.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.05.2018Visa NeutralUBS AG
15.04.2016Visa NeutralCompass Point
24.07.2015Visa HoldTopeka Capital Markets
24.07.2015Visa Mkt PerformFBR Capital
30.01.2015Visa Mkt PerformFBR Capital
DatumRatingAnalyst
01.11.2012Visa sellUBS AG
12.09.2012Visa sellUBS AG
26.07.2012Visa sellUBS AG
09.07.2012Visa sellUBS AG
11.12.2008Visa underperformCowen and Company, LLC

