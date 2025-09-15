Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Visa im Fokus

Die Aktie von Visa gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Visa-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 336,26 USD.

Das Papier von Visa gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 336,26 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Visa-Aktie bisher bei 333,50 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 336,24 USD. Zuletzt wechselten 228.692 Visa-Aktien den Besitzer.

Am 12.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 375,51 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Visa-Aktie mit einem Kursplus von 11,67 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.09.2024 bei 268,24 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,23 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,08 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,39 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 385,40 USD.

Am 29.07.2025 äußerte sich Visa zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,69 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,40 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,17 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 8,90 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Visa am 28.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,43 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

