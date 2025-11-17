DAX23.532 -1,4%Est505.631 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,74 +0,9%Nas22.911 +0,1%Bitcoin80.337 -1,2%Euro1,1600 -0,2%Öl64,33 +0,1%Gold4.071 -0,2%
Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Montagnachmittag kaum verändert

17.11.25 16:08 Uhr

17.11.25 16:08 Uhr
Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 330,11 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die Visa-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 330,11 USD. Zwischenzeitlich stieg die Visa-Aktie sogar auf 333,36 USD. Der Kurs der Visa-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 329,83 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 331,16 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 145.061 Visa-Aktien.

Bei 375,51 USD erreichte der Titel am 12.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 13,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 299,05 USD am 08.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 9,41 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,36 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,69 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 396,40 USD an.

Visa ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,62 USD. Im Vorjahresviertel hatte Visa 2,65 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 10,72 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,62 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.01.2026 veröffentlicht.

Experten taxieren den Visa-Gewinn für das Jahr 2026 auf 12,79 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

