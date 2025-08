Volkswagen (VW) vz Aktie News: Anleger schicken Volkswagen (VW) vz am Freitagmittag ins Minus

Volkswagen (VW) vz im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 90,90 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 90,90 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 90,32 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 91,66 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 233.768 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.03.2025 auf bis zu 114,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 25,63 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 78,86 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,36 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,49 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 115,70 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volkswagen (VW) vz am 25.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,34 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Volkswagen (VW) vz ein EPS von 6,55 EUR je Aktie vermeldet. Volkswagen (VW) vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 80,81 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 75,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 17,43 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Experten sehen bei Volkswagen (VW) vz-Aktie Potenzial

Porsche-Aktie dennoch im Plus: Porsche im 1. Halbjahr mit weniger Umsatz und Gewinn

DAX 40-Papier Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Volkswagen (VW) vz-Investment von vor 3 Jahren verloren