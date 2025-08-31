Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Nachmittag in Rot

Kurs der Vonovia SE

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Vonovia SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4,6 Prozent auf 26,30 EUR ab.

Der Vonovia SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 4,6 Prozent auf 26,30 EUR. Die Abwärtsbewegung der Vonovia SE-Aktie ging bis auf 26,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,45 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.862.067 Vonovia SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 33,93 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,01 Prozent. Bei 24,03 EUR fiel das Papier am 26.03.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 8,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,25 EUR. Im Vorjahr hatte Vonovia SE 1,22 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 34,80 EUR aus.

Am 06.08.2025 lud Vonovia SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE -0,95 EUR je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,64 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Der Gewinn 2028 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,00 EUR je Vonovia SE-Aktie belaufen.

