Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Vormittag gesucht

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Vonovia SE. Zuletzt stieg die Vonovia SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 25,97 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Vonovia SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 25,97 EUR zu. Die Vonovia SE-Aktie legte bis auf 26,06 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 26,02 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 147.735 Vonovia SE-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 33,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,65 Prozent könnte die Vonovia SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 24,03 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.03.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,22 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,25 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 34,80 EUR.

Am 06.08.2025 hat Vonovia SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Vonovia SE einen Gewinn von -0,95 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,64 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Vonovia SE einen Umsatz von 1,54 Mrd. EUR eingefahren.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE im Jahr 2028 2,00 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

