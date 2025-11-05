Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE verzeichnet am Vormittag Verluste
Die Aktie von Vonovia SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Vonovia SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 25,54 EUR nach.
Werte in diesem Artikel
Die Vonovia SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 25,54 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Vonovia SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 25,37 EUR aus. Bei 25,92 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 333.516 Vonovia SE-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.12.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE-Aktie liegt somit 20,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 26.03.2025 auf bis zu 24,03 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE-Aktie 6,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2024 1,22 EUR an Vonovia SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,25 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 34,82 EUR.
Vonovia SE gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Vonovia SE ein EPS von -0,95 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,21 Prozent auf 1,64 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Am 19.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Vonovia SE rechnen Experten am 18.03.2027.
Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE im Jahr 2025 1,97 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:21
|Vonovia SE Buy
|UBS AG
|10:41
|Vonovia SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:36
|Vonovia SE Buy
|Warburg Research
|09:06
|Vonovia SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|Vonovia SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
