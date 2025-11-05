DAX23.828 -0,5%Est505.629 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,84 +0,4%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.789 +0,3%Euro1,1492 ±0,0%Öl64,19 -0,3%Gold3.965 +0,9%
DAX klar unter 24.000er-Marke -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- BASF, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
Ausblick: ConocoPhillips öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der NVIDIA-Aktie angepasst
So bewegt sich Vonovia SE

Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Mittwochmittag fester

05.11.25 12:04 Uhr
Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Mittwochmittag fester

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 25,75 EUR zu.

Um 11:48 Uhr ging es für das Vonovia SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 25,75 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Vonovia SE-Aktie sogar auf 25,92 EUR. Bei 25,92 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1.337.835 Vonovia SE-Aktien den Besitzer.

Am 06.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 32,08 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,58 Prozent könnte die Vonovia SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.03.2025 bei 24,03 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,68 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,22 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,25 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 34,71 EUR.

Am 06.08.2025 lud Vonovia SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Vonovia SE einen Gewinn von -0,95 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vonovia SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,64 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,54 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Vonovia SE am 19.03.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Vonovia SE rechnen Experten am 18.03.2027.

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,97 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

