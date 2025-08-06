DAX24.320 +1,7%ESt505.344 +1,5%Top 10 Crypto15,79 +2,5%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin100.154 +1,6%Euro1,1654 ±-0,0%Öl67,38 +0,6%Gold3.381 +0,4%
Aktienentwicklung

Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Mittag freundlich

07.08.25 12:07 Uhr
Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Mittag freundlich

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Vonovia SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 28,45 EUR.

Die Vonovia SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 28,45 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Vonovia SE-Aktie bisher bei 28,57 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 551.543 Vonovia SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 33,93 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Vonovia SE-Aktie damit 16,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 24,03 EUR fiel das Papier am 26.03.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 15,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Vonovia SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,22 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,26 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia SE-Aktie wird bei 34,51 EUR angegeben.

Vonovia SE ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,60 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vonovia SE -0,95 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 2,26 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,54 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,09 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Vonovia SE

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Vonovia SE KaufenDZ BANK
06.08.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2025Vonovia SE BuyUBS AG
06.08.2025Vonovia SE BuyBaader Bank
