Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE steigt am Mittag
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Vonovia SE. Zuletzt ging es für das Vonovia SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 28,61 EUR.
Um 11:49 Uhr ging es für das Vonovia SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 28,61 EUR. Im Tageshoch stieg die Vonovia SE-Aktie bis auf 28,61 EUR. Bei 28,43 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 380.010 Vonovia SE-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2024 auf bis zu 33,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vonovia SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,03 EUR. Dieser Wert wurde am 26.03.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE-Aktie ist somit 16,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem Vonovia SE seine Aktionäre 2024 mit 1,22 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,26 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 34,51 EUR für die Vonovia SE-Aktie.
Am 06.08.2025 legte Vonovia SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,95 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 1,64 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Vonovia SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Vonovia SE rechnen Experten am 11.11.2026.
Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE im Jahr 2025 2,10 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Analysen zu Vonovia SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|Vonovia SE Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Vonovia SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Vonovia SE Kaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|Vonovia SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.2025
|Vonovia SE Buy
|UBS AG
