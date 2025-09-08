Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Mittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Vonovia SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 26,51 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,5 Prozent auf 26,51 EUR. In der Spitze büßte die Vonovia SE-Aktie bis auf 26,42 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,96 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 457.893 Vonovia SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 33,93 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vonovia SE-Aktie somit 21,87 Prozent niedriger. Bei 24,03 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.03.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Vonovia SE-Aktie damit 10,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR an Vonovia SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,25 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 34,82 EUR.

Vonovia SE gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,64 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Vonovia SE wird am 05.11.2025 gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE möglicherweise am 11.11.2026 präsentieren.

In der Vonovia SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,95 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

