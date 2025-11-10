Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Vormittag mit angezogener Handbremse

So entwickelt sich Vonovia SE

Die Aktie von Vonovia SE zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Die Vonovia SE-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 25,13 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:07 Uhr bei der Vonovia SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 25,13 EUR. Bei 25,16 EUR erreichte die Vonovia SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Im Tief verlor die Vonovia SE-Aktie bis auf 25,03 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,12 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 133.314 Vonovia SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.12.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE-Aktie ist somit 27,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.03.2025 gab der Anteilsschein bis auf 24,03 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 4,38 Prozent würde die Vonovia SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR an Vonovia SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,26 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 34,77 EUR je Vonovia SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vonovia SE am 05.11.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,80 EUR gegenüber -0,09 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,50 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 12,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,72 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Vonovia SE am 19.03.2026 präsentieren. Am 18.03.2027 wird Vonovia SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,94 EUR je Vonovia SE-Aktie.

