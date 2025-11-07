Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE wird am Freitagmittag ausgebremst

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Vonovia SE. Zuletzt fiel die Vonovia SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 25,21 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 25,21 EUR. Der Kurs der Vonovia SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 25,20 EUR nach. Bei 25,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 502.083 Vonovia SE-Aktien.

Bei 32,08 EUR markierte der Titel am 06.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE-Aktie liegt somit 21,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.03.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 24,03 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE-Aktie ist somit 4,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,26 EUR. Im Vorjahr hatte Vonovia SE 1,22 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vonovia SE-Aktie bei 34,77 EUR.

Am 05.11.2025 hat Vonovia SE die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,80 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Vonovia SE mit einem Umsatz von insgesamt 1,50 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,72 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,62 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.03.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.03.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,94 EUR je Vonovia SE-Aktie.

