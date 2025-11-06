DAX24.028 -0,1%Est505.667 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,00 -2,5%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.538 -0,9%Euro1,1516 +0,2%Öl63,95 +0,6%Gold4.012 +0,8%
24.000er-Marke im Blick: DAX wenig bewegt -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- NVIDIA, Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
GEA-Analyse: Buy-Bewertung für GEA-Aktie von UBS AG
Zalando-Aktie erhält von UBS AG Bewertung: Buy
So entwickelt sich Vonovia SE

Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Mittag mit Kursplus

06.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Vonovia SE gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Vonovia SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 25,46 EUR.

Vonovia SE
25,48 EUR 0,05 EUR 0,20%
Das Papier von Vonovia SE legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 25,46 EUR. Die Vonovia SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 25,68 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,38 EUR. Zuletzt wechselten 630.426 Vonovia SE-Aktien den Besitzer.

Am 06.12.2024 markierte das Papier bei 32,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vonovia SE-Aktie somit 20,64 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 26.03.2025 Kursverluste bis auf 24,03 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,62 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Vonovia SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,22 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,26 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 34,77 EUR.

Vonovia SE ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,80 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,95 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,50 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Vonovia SE am 19.03.2026 präsentieren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE möglicherweise am 18.03.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE einen Gewinn von 1,97 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Vonovia SE

DatumRatingAnalyst
08:01Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025Vonovia SE BuyUBS AG
05.11.2025Vonovia SE BuyJefferies & Company Inc.
05.11.2025Vonovia SE BuyWarburg Research
05.11.2025Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
