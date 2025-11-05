Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE gibt am Nachmittag ab

So entwickelt sich Vonovia SE

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Vonovia SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 25,26 EUR abwärts.

Die Vonovia SE-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 25,26 EUR. Der Kurs der Vonovia SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 25,23 EUR nach. Bei 25,92 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.311.256 Vonovia SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (32,08 EUR) erklomm das Papier am 06.12.2024. Mit einem Zuwachs von 27,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.03.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 24,03 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE-Aktie 5,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Vonovia SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,25 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 34,71 EUR an.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Vonovia SE ein EPS von -0,95 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,64 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,54 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Vonovia SE wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 19.03.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.03.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,97 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie

Ausblick: Vonovia-Aktie stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

US-Zinshoffnung lässt nach: Aktien von LEG, TAG & Co. unter Druck

DAX 40-Papier Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vonovia SE von vor 5 Jahren bedeutet