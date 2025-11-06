Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Donnerstagvormittag höher

Vonovia SE im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Vonovia SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 25,36 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE-Papiere um 09:06 Uhr 0,3 Prozent. Die Vonovia SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 25,43 EUR. Bei 25,38 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Vonovia SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 158.197 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.12.2024 auf bis zu 32,08 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vonovia SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 26.03.2025 auf bis zu 24,03 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE-Aktie liegt somit 5,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR an Vonovia SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,26 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 34,77 EUR.

Am 05.11.2025 legte Vonovia SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Vonovia SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,80 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,95 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 1,50 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,54 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Vonovia SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 19.03.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 18.03.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,97 EUR je Vonovia SE-Aktie.

