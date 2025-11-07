Vonovia SE Aktie News: Anleger schicken Vonovia SE am Freitagnachmittag ins Minus

Vonovia SE im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Vonovia SE. Die Vonovia SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 25,21 EUR.

Der Vonovia SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 25,21 EUR. In der Spitze fiel die Vonovia SE-Aktie bis auf 25,11 EUR. Bei 25,45 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Vonovia SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.320.618 Stück gehandelt.

Bei 32,08 EUR erreichte der Titel am 06.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE-Aktie derzeit noch 27,25 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,03 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE-Aktie liegt somit 4,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Vonovia SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,26 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 34,77 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vonovia SE am 05.11.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,80 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,09 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 1,50 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 12,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vonovia SE 1,72 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Vonovia SE wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 19.03.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Vonovia SE-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 18.03.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Vonovia SE im Jahr 2025 1,94 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

