Vonovia SE Aktie News: Anleger schicken Vonovia SE am Freitagnachmittag ins Minus

Vonovia SE im Blick

07.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Vonovia SE. Die Vonovia SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 25,21 EUR.

Vonovia SE
25,14 EUR -0,29 EUR -1,14%
Der Vonovia SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 25,21 EUR. In der Spitze fiel die Vonovia SE-Aktie bis auf 25,11 EUR. Bei 25,45 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Vonovia SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.320.618 Stück gehandelt.

Bei 32,08 EUR erreichte der Titel am 06.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE-Aktie derzeit noch 27,25 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,03 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE-Aktie liegt somit 4,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Vonovia SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,26 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 34,77 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vonovia SE am 05.11.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,80 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,09 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 1,50 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 12,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vonovia SE 1,72 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Vonovia SE wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 19.03.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Vonovia SE-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 18.03.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Vonovia SE im Jahr 2025 1,94 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Vonovia SE

DatumRatingAnalyst
14:41Vonovia SE KaufenDZ BANK
06.11.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025Vonovia SE BuyUBS AG
05.11.2025Vonovia SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14:41Vonovia SE KaufenDZ BANK
06.11.2025Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.11.2025Vonovia SE BuyUBS AG
05.11.2025Vonovia SE BuyJefferies & Company Inc.
05.11.2025Vonovia SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
06.11.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
07.08.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
03.07.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
16.09.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
03.04.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
19.03.2025Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderweightBarclays Capital
06.11.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.
03.10.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.

