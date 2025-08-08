Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Montagmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 28,63 EUR zu.

Das Papier von Vonovia SE legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 28,63 EUR. In der Spitze legte die Vonovia SE-Aktie bis auf 28,68 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,46 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 252.300 Vonovia SE-Aktien.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 33,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,51 Prozent hinzugewinnen. Am 26.03.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,03 EUR ab. Derzeit notiert die Vonovia SE-Aktie damit 19,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 1,22 EUR an Vonovia SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,26 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vonovia SE-Aktie bei 34,51 EUR.

Vonovia SE gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,64 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Vonovia SE am 05.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Vonovia SE ein EPS in Höhe von 2,10 EUR in den Büchern stehen haben wird.

